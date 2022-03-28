Турецкие СМИ сообщают, что Армения направила боевые самолеты и летчики для борьбы на стороне российской армии. В сообщении говорится, что Армения закупила эти самолеты в 2020 году для использования в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на HaberGlobal. Издание HaberGlobal со ссылкой на свои источники в турецкой разведке сообщило, что Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с подготовленными пилотами, для войны в Украине. "Продолжая в течение многих лет политику оккупации Южного Кавказа, Армения теперь поддерживает российскую оккупацию Украины", – говорится в сообщении издания. По заявлению источника, эти самолеты были закуплены Арменией в 2020 году, для конкуренции с истребителями F-14 и F-15. Напомним, что Нагорном Карабахе введено военное положение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.