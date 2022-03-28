Министры энергетики промышленно-развитых стран "Большой семерки" исключают требования президента Владимира Путина, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями. Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабэк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Все министры стран G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", – сказал Хабек. Он заявил, что министры "Большой семерки" подчеркнули, что заключенные контракты действительны, и компании должны и обязаны их соблюдать. "Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем соответствующие компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но – как вы можете видеть из этого большого единства и решительности – мы не будем разделены", – подчеркнул Хабек. Напомним, ранее руководитель Кремля Владимир Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставку газа в Европу. Позже канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на требование РФ платить за газ рублями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.