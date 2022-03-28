Российские оккупанты в понедельник, 28 марта, снова обстреляли город Северодонецк Луганской области. В результате атаки разрушены 5 домов, по меньшей мере 7 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая. По его словам, кафиры обстреляли один из жилых массивов, что привело к многочисленным разрушениям. Для ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены почти все спасатели. "В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух — почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семь человек, среди них ранены. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются", — говорится в сообщении. Гайдай добавил, что кафиры также обстреляли Рубежное. Один раненый направлен в больницу. Как сообщало РБК-Украина ранее, российские кафиры не оставляют намерения захватить Луганскую область, однако украинские защитники отражают вражеские атаки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.