Датская пивоваренная компания Carlsberg решила покинуть российский рынок. Решение принято в связи с вторжением России в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Мы приняли тяжелое и безотлагательное решение добиться полной продажи нашего бизнеса в России, что мы считаем правильным в нынешних условиях", – говорится в заявлении Carlsberg. Решение покинуть Россию приведет к "существенному неденежному обесцениванию" в этом году, говорится в сообщении, в котором не раскрываются подробности. До конца 2021 года у Carlsberg были внеоборотные активы в России на сумму 19,2 млрд датских крон (2,8 млрд долларов), что составляет около 15% от общих активов или 44% от общего капитала, говорилось в годовом отчете. Carlsberg – датская пивоваренная корпорация, третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объему производства пива. На территории России Carlsberg принадлежит пивоваренный концерн "Балтика". Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.