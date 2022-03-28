С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 17 тысяч солдат.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 17000 человек,

танков ‒ 586 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,

артиллерийских систем – 302 ед,

РСЗО — 95 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов – 123 ед,

вертолетов – 127 ед,

автомобильной техники — 1150 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66.

специальная техника – 21,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.