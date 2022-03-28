Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг информацию об отравлении участника переговоров между Украиной и Россией.

Накануне в сети появилось сообщение о том, что народный депутат Украины и один из участников переговоров между Украиной и Россией Рустем Умеров отравлен.

«Со мной все хорошо. Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас также активно продолжается», – сообщил Умеров.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения в Украину (по состоянию на 28 марта) российская армия потеряла 17 тысяч солдат.

По состоянию на 28 марта, в Украине в результате российского вторжения погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей.