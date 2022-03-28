По состоянию на 28 марта, в Украине в результате российского вторжения погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
«Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно, потому что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, гуманитарные коридоры в Украине 28 марта отменены из-за возможных провокаций со стороны оккупантов.