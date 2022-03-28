Российские военные обстрелы повредили контактную сеть Укрзализныци. В настоящее время компания не может продлить ремонтные дороги из-за огня со стороны оккупантов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Укрзализныця восстановила поврежденную контактную сеть нечетного пути на перегоне Вишневое-Боярка.

"Однако из-за возобновления обстрелов работы по восстановлению контактной сети парного пути временно приостановлены", — пишет прессслужба.

Сотрудники Укрзализныци продолжат ремонтные работы уже после того, как это будет безопасно. Напомним, РБК-Украина писала о том, что российские военные повредили обстрелами контактную сеть Укрзализныци, что привело к задержке рейсов. Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.