В Геническе российские кафиры 28 марта похитили депутата Генического совета от партии "Слуга Народа" Алексея Коновалова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского. Отмечается, что около 10 часов Коновалов с женой двигались на автомобиле в направлении Геническа, однако на посту кафиры его остановили для "проверки документов". В частности, военные имели при себе "списки интересных людей", среди которых и Коновалов. Пока связи с похищенным нет. Сообщается, что жена осталась на месте, ее не трогали. Также есть информация о возможном похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой. Ранее сообщалось, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области. Также мы писали, что украинские военные взяли в плен четырех боевиков ЛДНР. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!