Народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроекты о признании России государством-террористом. Кроме того, парламент хочет запретить использование в Украине Z-символов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на народного депутата Николая Княжицкого. "Признание России государством-террористом, российского режима — неонацистским и обеспечение уголовного преследования всех, кто оправдывает массовые убийства украинцев цепляя Z-символы — на это направлены законопроекты, зарегистрированные вчера мной и коллегами из большинства фракций (Европейская Солидарность, Слуга Народа, Бать , внефракционные)", — отметил парламентарий. Кроме того, Княжицкий заявил, что в Украине хотят ввести уголовную ответственность за использование российских Z-символов для оправдания войны против Украины. "Эти символы другие страны уже сейчас называют "Zwastika", и привлекают за них к ответственности. Предлагаю сделать вынесение соответствующих приговоров также в заочном порядке против скрывающихся в России или других странах преступников. Это позволит объявлять в международный розыск каждого, кто поддерживает убийства" украинских детей и взрослых и радуется бомбам брошенным на роддома и жилые кварталы", — добавил нардеп. Напомним, в Эстонии хотят запретить знак Z и георгиевскую ленту. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.