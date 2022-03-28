В России у рестораторов начались серьезные проблемы с поставками после введения санкций и падения курса рубля.

Об этом пишут «Известия».

Как заявили в федерации рестораторов и отельеров России, санкции нарушили отлаженные логистические цепочки.

Сейчас перебои наблюдаются в поставках разных категорий товаров, преимущественно ингредиентов: соусов, сиропов и пасты, а также рыбы из Турции.

Большие проблемы и с алкоголем, ведь закупочные цены на многие товары выросли на 30-80%.

Есть информация, что часть поставщиков прекратила отгрузку, а остальные сократили период отсрочки по платежам или совсем отменили.