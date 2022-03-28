Министр образования Сергей Шкарлетт сообщил, что в условиях военного положения началась 3 неделя обучения. Отмечается, что из-за жестоких боевых действий только в 2 областях образовательный процесс остановлен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра. Сообщается, что в 13 областях все заведения общего среднего образования организовали учебный процесс в дистанционной форме. В каких областях возобновили обучение: в 4 областях отчасти в школах дистанционный процесс или каникулы; в 5 областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены; в 2 областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен; в 1 области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе. Министр образования напомнил, что дети, временно внутренне перемещенные, имеют возможность приобщиться к школе по месту временного проживания. "За неделю количество временно перемещенных детей, приобщившихся к обучению из других областей, возросло и достигает почти 51 тысячи учеников", — написал ин. Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске стартовала онлайн-регистрация в первые классы и в детсады. Также мы писали, что в школах Николаева возобновляют учебу. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!