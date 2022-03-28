Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The Economist. Главные вопросы касались готовности стран Европы помогать Украине.

Telegram-канал издания УНИАН опубликовал главные тезисы Зеленского.Франция:

Зеленский резко раскритиковал Макрона за отказ в военной поддержке Украины. «Потому что они боятся России. И всё».Британия:

Премьер Джонсон, по словам Зеленского, гораздо активнее отправлял оружие, потому что британцы в целом поддерживают Украину: «Да. Честно говоря, Джонсон — лидер, который больше помогает. Британия определенно на нашей стороне. Она не пытается балансировать. Британия не видит альтернативного выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия затягивания войны или нет»Германия:

Эта страна, по словам Зеленского, выжидает и пытается найти баланс.

«У них давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они периодически помогают. Я думаю, они пытаются приспосабливаться к ситуации по мере ее развития. Они также смотрят, как ситуация влияет на их страну».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова заявил, что Будапешт не изменит своего решения по поставкам оружия Украине и санкциям против российских энергоносителей.

Накануне Зеленский попросил у НАТО больше никогда не говорить, что Вооруженные силы Украины не соответствуют стандартам Альянса.