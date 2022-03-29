Сегодня, 29 марта, Байден проведет совещание по телефонному формату с европейскими лидерами. Главной темой станет ситуация в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По сообщениям Белого дома, Джо Байден сегодня позвонит с мировыми лидерами, чтобы обсудить последние события, связанные с вторжением России в Украину. Ожидается, что в разговоре примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Отметим, что ранее Байден предложил выделить около миллиарда долларов для помощи Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.