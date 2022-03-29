Великобритания арестовала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. Вероятно, судно принадлежит одному из российских олигархов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Отмечается, что 58,5-метровая яхта Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов впервые была идентифицирована как потенциально российская 13 марта. Ее происхождение было скрыто. Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис, но яхта несла мальтийский флаг. Судно зашло в порт Лондона на церемонию награждения суперяхт и должно было отправиться в 12:00 29 марта. Ярко-синяя яхта имеет винный погреб, а также бассейн с пресной водой и пентхаусом на верхней палубе. Напомним, ранее Испания арестовала яхту, которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.