Международная федерация футбола вроде бы не готова приостановить членство Российского футбольного союза в организации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение в Twitter журналиста Фабиу Алейшу. "Тема даже не будет обсуждаться на конгрессе в четверг в Дохе. Два близких к теме источника подтвердили мне", – заявил репортер. Несколько дней назад появилась информация о возможной приостановке членства России в ФИФА или же полном исключении. Мнения по поводу будущего РФС якобы разделились: часть конфедераций (УЕФА и КОНМЕБОЛ) стремятся изгнать Россию из ФИФА, а другие (Азиатская и Африканская конфедерации, а также президент ФИФА) – лишь приостановить ее членство. 72-й конгресс ФИФА примет катарскую Доху. Мероприятие запланировано на 31 марта. Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Беларуси за молчаливую поддержку вторжения РФ в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.