Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановила работу в Российской Федерации. В частности, не будут работать магазины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании. Сообщается, что польское подразделение Decathlon предоставило оборудование и товары первой необходимости на сумму 2,6 млн. евро местным организациям, которые занимаются украинскими беженцами. Также создан фонд солидарности на 1 млн. евро для поддержки пострадавшего населения Украины. "В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов", – говорится в сообщении. В соответствии с нашими обязательствами, мы продолжим поддерживать наших 2500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года. Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Decathlon и Ашана, которые продолжают работу в России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.