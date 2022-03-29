28 марта мэр Ирпеня в Киевской области Александр Маркушин сообщил об освобождении города от российских оккупантов. При этом пока что находиться в Ирпене опасно, проходит зачистка, возможны новые атаки россиян. Сейчас волонтеры вывозят местных жителей в Киев.

Одна из таких групп волонтеров просит о помощи. В частности, просят канистры для бензина:

«Мы каждый день вывозим из Ирпеня стариков, женщин и детей, оказавшихся в эпицентре боевых действий. У многих уже нет дома, который превратился в обугленные развалины. Многие потеряли связь с родными, без лекарств и необходимого ухода. Мы им помогаем, вывозим в Киев. Надо оставаться людьми даже в таких нечеловеческих условиях. Если у кого есть желание и возможность, то присоединяйтесь. Очень нужны канистры для бензина», — отмечают волонтеры.

Отчеты о своей работе волонтеры выкладывают в Telegram-канале https://t.me/irpinour.

«Может быть, вы узнаете своих родных и близких, с которыми потеряли связь. Еще почта для связи: [email protected] для связи. Это если у кого появится желание помочь. Будем благодарны всем».