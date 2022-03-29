Компания Johnson & Johnson заявила о прекращении в Российскую Федерацию товаров для персонального ухода. Также увеличила пожертвования на гуманитарную помощь беженцам из Украины. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Bloomberg.

Крупнейший производитель товаров для здоровья в мире заявил о приостановке поставок в Россию товаров для персонального ухода.

Пожертвования на гуманитарные цели для помощи беженцам были увеличены с 5 до 10 млн. долларов. Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.