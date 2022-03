Финская компания Nokia сыграла ключевую роль в обеспечении кибершпионажа России — она построила систему для прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронных писем.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

«В этом месяце Nokia заявила, что прекратит продажи в России, и осудила вторжение в Украину. Но финская компания не вспомнила, что оставила после себя: оборудование и программное обеспечение, которые соединяют самый мощный правительственный инструмент цифрового наблюдения с крупнейшей в стране телекоммуникационной сетью», — цитирует статью УНИАН.

Этот инструмент называется «Системой оперативно-розыскной деятельности» или СОРД, она также, скорее всего, используется в данный момент, поскольку президент РФ Владимир Путин отсекает и умалчивает антивоенные голоса внутри России, пишет издание. Инструмент использовался для отслеживания сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.

Согласно документам компании, полученным The New York Times, более пяти лет Nokia предоставляла оборудование и услуги для подключения СОРД к крупнейшему российскому оператору связи МТС.

«Хотя Nokia не производит технологию перехвата связи, в документах описано, как она работала с российскими компаниями, связанными с государством, для планирования, оптимизации и устранения неисправностей подключения системы к сети МТС. Главная разведывательная служба России, ФСБ, использует СОРД для прослушивания телефонных разговоров, перехват электронных писем и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-связей», — говорится в статье.

Документы, охватывающие 2008-2017 годы, показывают в деталях, что Nokia знала, что включает российскую систему наблюдения. Эта работа была важной для Nokia для ведения бизнеса в России, где она стала ведущим поставщиком оборудования и услуг различным клиентам телекоммуникаций, чтобы помочь их сетям функционировать. Этот бизнес приносил сотни миллионов долларов ежегодного дохода.

Андрей Солдатов, эксперт по российской разведке и цифровому наблюдению, который просмотрел некоторые документы Nokia на запрос The Times, сказал, что без участия компании «невозможно было бы создать такую систему».

У Nokia, которая не отрицала подлинность документов, заявили, что придерживаются международных стандартов, используемых многими поставщиками основного сетевого оборудования, которое используется для слежки.

«Nokia не имеет возможности контролировать, получать доступ или вмешиваться в любые законные возможности перехвата в сетях, которыми обладают и которыми руководят наши клиенты», — говорится в сообщении.

Компания призвала правительства установить более четкие экспортные правила относительно того, где можно продавать технологии, и заявила, что «безоговорочно осуждает» вторжение России в Украину.

МТС не ответила на запросы на комментарий.