В областях Украины, где не проходят боевые действия нотариусы работают и помогают украинцам оформить необходимые документы. Однако есть некоторые ограничения из-за закрытых реестров – в целях безопасности. Как работают нотариусы во время войны, и какие документы сейчас оформить нельзя – читайте ниже. Как рассказала экс-замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, часть нотариусов в нынешних условиях временно прекратили свою работу. Она рассказала, что в условиях военного положения дела о наследстве заводятся любым нотариусом независимо от места открытия наследства. То есть – обратиться можно за помощью в нотариальные конторы в любом регионе, где вы сейчас находитесь. Однако по оформлению договоров сейчас есть ограничения. Нотариусы не оформляют документы о купле-продаже, ипотеке и дарении имущества. "Из соображений безопасности и защиты права владения Государственный реестр недвижимости был заблокирован Минюстом с первого дня войны. До возобновления полноценной работы реестров, необходимых для заверения указанных договоров, действует запрет на совершение таких действий", — подчеркнула Онищук. Также она рассказала, как можно найти нотариуса в любой точке Украины. Нотариальная палата создала реестр нотариусов, работающих в условиях войны. Полный список – вот здесь. Поиск можно производить по ключевым словам, по фамилии нотариуса или по местонахождению (город, населенный пункт). Напомним, ранее мы писали о том, в каких странах ЕС украинцам выделяют материальную помощь. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!