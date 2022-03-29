Начальник главного управления ГСЧС в Николаевской области Николай Панасенко поделился новыми подробностями о последствиях атаки российских кафиров на Николаевскую ОГА. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UA вместе. "Деблокированы девять погибших. Спасены 18 человек, их передали в медучреждения. Всего пострадали 22 человека", – заявил Панасенко. Центр Николаева был обстрелян войсками РФ утром 29 марта. Сначала ГСЧС объявила о смерти трех человек. Впоследствии президент Зеленский в обращении в парламент Дании заявил о семи жертвах. Кроме того, украинские десантники ликвидировали вражескую колонну по пути в Николаев. Данные о потерях врага в технике и в живой силе еще уточняются. К слову, Россия заявила о сокращении военной активности в двух направлениях в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.