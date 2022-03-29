Соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной недостаточно, чтобы отменить британские санкции.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с министрами, сообщает «Европейская правда».
Джонсон также заявил, что давление на Путина необходимо усилить как путем дальнейших экономических мер, так и предоставления военной помощи, чтобы Россия полностью изменила курс.
Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев уточнили позиции Украины по Крыму в предложенном договоре о международных гарантиях безопасности. Он заявил, что украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом
В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
29 марта российско-оккупационные войска нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области.
В Украине запустили социальную инициативу «Прихисток» – проект по размещению украинцев, которые из-за войны стали внутренне перемещенными лицами.
Утром 29 марта в Николаеве оккупанты разбомбили здание областной государственной администрации. Большинство людей чудом спаслось. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, спаслись от 50 до 100 человек.