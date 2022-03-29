Украинцам напомнили, что даже в условиях войны в стране есть возможность получить плановую прививку. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, а тем, кто вынужден покинул свой дом — в ближайший центр первичной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу НСЗУ. В ведомстве отмечают, что национальный календарь прививок включает вакцинацию от 10 болезней : гепатита В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита и краснухи. Большинство из них проводят в детстве, прививки от столбняка и дифтерии — каждые 10 лет. "Если вы пропустили ревакцинацию от дифтерии и столбняка или у вас есть дети, которым нужна плановая прививка, обратитесь к своему семейному врачу. Если переехали — в ближайший центр первичной помощи. Найти его помогут по номеру 16-77", — объясняют в НСЗУ. Даже без декларации с врачом первичная помощь будет бесплатно "Расскажите врачу, какие прививки уже есть у вас или вашего ребенка. Врач поможет составить график. Прививки вакцинами, закупленными на средства государственного бюджета, являются безвозмездными для пациентов. Бесплатна вакцинация против COVID-19", — добавляют в сообщении. Напомним, в Минздраве объяснили, как вакцинироваться от коронавируса тем, кто вынужденно покинул Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.