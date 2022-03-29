Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что дата следующего раунда переговоров Украины и РФ будет известна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт мирного договора, предложенного Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду". "Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах: в военной и юридической. Детализация важна. Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора", — заявил Подоляк. При этом он добавил, что уже есть первая положительная реакция оппонентов. "Готовность радикально прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях. Что позволит решить существенные гуманитарные проблемы", — заявил Подоляк. Напомним, сегодня в Стамбуле прошел очередной этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций. Все подробности итогов переговоров и заявления делегаций читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.