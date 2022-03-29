Пограничник Роман Грибов, ставший автором фразы «русский корабль, иди на **й», вернулся из плена в родную Черкасскую область.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Дома Романа Грибова наградили отличием «За заслуги перед Черкащиной». Сам Грибов обратился к украинцам со словами благодарности за очень мощную поддержку.

Напомним, Роман Грибов родился в 1990 году в городе Золотоноша Черкасской области. Окончил Золотоношский профессиональный лицей. 24 февраля во время атаки российских войск он находился на острове Змеиный. В ответ на требование россиян сложить оружие и сдаться Роман заявил: «Русский военный корабль, иди на **й». Фраза стала лозунгом для отпора ВСУ российской армии.