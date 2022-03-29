Депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Эстонии Свен Миксер поддержал инициативу вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук о демилитаризации Чернобыльской зоны и введении туда миротворческого контингента ООН для обеспечения безопасности. По его словам, Россия не должна иметь право вето на решение Совета Безопасности ООН по вопросу ввода миротворческой миссии в Чернобыльскую зону, так как является стороной конфликта.

Такое заявление евродепутат сделал в комментарии Українським Новинам.

«Сегодня важно, чтобы ни действующие, ни остановленные атомные станции по типу Чернобыля не стали источниками новой ядерной катастрофы, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу. Мы должны обеспечить и гарантировать безопасность в Чернобыле, я поддерживаю инициативу вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук (о демилитаризации Чернобыля и введения миротворцев ООН – ред.) и другие украинские инициативы в отношении нейтрализации опасности в Чернобыле. Я не доверяю россиянам, что они не сделают ничего плохого там, международное сообщество должно иметь возможность мониторить ситуацию там», — заявил политик.

«Я уверен, что введение миротворцев ООН в Чернобыльскую зону — это хороший инструмент. Есть сомнения, что оккупанты пойдут на это, думаю, это будет непросто, но я очень поддерживаю эту инициативу (…). Это неправильно, что Россия имеет право вето в конфликтах, в которых она принимает непосредственное участие, мы уже видели деструктивное применение этого инструмента ранее и думаю увидим в будущем еще. Я считаю, что Россия не должна иметь право вето по любому из конфликтов в которых участвует, в частности по вопросу ввода миротворцев ООН в Чернобыль», — подытожил Свен Миксер.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения в Чернобыле. По ее словам есть большой риск повреждения изоляционных сооружений и дельнейшего попадания в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли, в результате чего произойдет заражение не только Украины и стран Европы.

Ирина Верещук требует от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введению туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения ядерной катастрофы.