На официальной странице Совета национальной безопасности и обороны опубликованы спутниковые снимки, сделанные несколько дней назад, на которых ясно видно и движение большой колонны российских военных грузовиков с боеприпасами в нескольких сотнях метров от ЧАЭС и места разгрузки этих боеприпасов в населенном пункте Чернобыль, где они хранятся. под открытым небом.

«Российская федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту Укрытия Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению Укрытия и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев», — сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, российская федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку вооруженные силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно», — сообщает Генеральный штаб ВСУ.