Российские кафиры проводят рейды в пригороде Херсона. Отмечается, что россияне проверяют документы, ищут оружие, угоняют автомобили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное – Херсон. Сообщается, что во вторник с утра вооруженные группы российских военных начали обыскивать домохозяйства в поселке Комышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона. Как рассказали местные жители, военные РФ проверяют документы, осматривают все помещения, ищут охотников и оружие. Также в некоторых дворах, где хозяева отсутствуют, российские кафиры выламывают ворота и забирают автомобили. Ранее мы сообщали, что кафиры в Херсоне похитили директора местного драмтеатра. Напомним, война РФ против Украины длится 34-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!