Опубликована информация, касающаяся вакцинации от коронавируса. Несмотря на боевые действия, украинцы могут прививаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi. Несмотря на отмену карантинных зон во время войны, у всех украинцев есть возможность получать прививки от коронавируса – плановую или бустерную (к сожалению, кроме зон активных боевых действий). Прививки от COVID-19 можно получить только в медучреждениях перед визитом обязательно уточните время работы пунктов прививки и наличие нужной вакцины. Это можно сделать по телефону или непосредственно в медучреждении. Запись пока недоступна. Данные о вакцинации вносятся в базу данных, а информация о прививках будет отображаться в личном кабинете в Действии. К сожалению, бумажные сертификаты не выдаются. Напомним, что в Украине, во время военного положения, отменены карантинные зоны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.