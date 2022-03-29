Переговоров в очном формате между Украиной и РФ в Турции не будет завтра. Российская делегация заявила о намерении покинуть Стамбул. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, переговоры сторон продолжатся в видеоформате. "Переговоры продолжатся в видеорежиме. Делегация России покинет Стамбул во вторник", — говорится в сообщении. Следует отметить, что первоначально сообщалось, что переговоры планировались как двухдневные. Напомним, сегодня в Стамбуле прошел очередной этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций. До этого стороны встречались на территории Беларуси. После этого проходили онлайн-консультации. Примечательно, что на этот раз встреча началась с переговоров тет-а-тет лидеров делегаций. Все подробности итогов переговоров и заявления делегаций читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.