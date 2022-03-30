В Николаеве продолжаются поисково-спасательные работы на месте здания областной государственной администрации, которое 29 марта подверглось ракетному удару.
Как сообщает ГСЧС Украины в Telegram, из-под завалов уже достали 12 тел погибших. Также пострадали 33 человека (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, их передали бригадам скорой медицинской помощи).
Напомним, после попадания ракеты обрушилась центральная секция здания — с 9 по 1 этажи. Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом