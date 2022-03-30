Российские оккупанты обнаглели до того, что мародерство в украинских домах уже стало нормой. СБУ опубликовала очередной разговор россиянина с женой, где та требует, чтобы ей привезли вещи, обувь и ноутбук.

Мужчина хвастается, что уже набрал ей косметики, футболок и витамины.

«Какой русский человек не сопрет ниче», – поддерживает его жена.

Диалог оккупанта:

Захватчик: «Я тут маленько подукрал косметики вам немножко. Там пробники, правда».

Жена оккупанта: «Ну и ладно – это привет из Украины будет. Че, нормально. Ну какой русский человек не сопрет ниче».

— «Кроссовки потом женские, ну они NB, они фирменные, тут все такое. 38 размер. Они вообще классные. Тут все качественное, вся одежда», — захватчик.

— «Да там, наверное, все мальчишки набрали», — жена.

— «Да тут все сумками тащат, была бы меня возможность – я бы и ноутбук забрал, но можно маленько спалиться», — захватчик.

— «А так представь, Софья пойдет учиться – ей ноутбук то тоже нужен, бл*дь», — жена.

— «Ну, тут спортивная семья такая живет, я витаминов набрал дорогих, новые футбольные майки и хоккейные», — захватчик.

— «Ну, это понятно – витаминов вам набрал. Ну, набирай, набирай все, Андрей, че можешь бери, все равно футболки всегда нужны», — жена.

«Шорты еще взял. Тут вещи качественные, конечно. Я офигел, когда зашел в комнату», — захватчик.

— «Прикинь, как они жили – да? И как мы живем. Вот за это и бьются. Они говорят: «Мы нормально жили, это вы сюда пришли», — жена.

«- Дом, ремонт офигенный просто. Камнем обложено, мебель плетеная вся. Мы тут второй день в сауне паримся», — захватчик.

— «Ох, нифига себе. А спортивных костюмов там не было? Надо было тебе взять спортивный костюм какой-нибудь красивый», — жена.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом

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