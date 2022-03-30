В Лисичанске (Луганская область) автобус для эвакуации попал под обстрел российско-оккупационных войск. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая. "30 марта во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян", — написал Гайдай. По его словам, в течение дня из этого города было спасено 260 человек. Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13. "Намного больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россиянами был нанесен авиаудар. В настоящее время в поезде находятся 376 эвакуированных. Остальные уже на железнодорожных вокзалах Донбасса", — рассказал Гайдай. Напомним, Сегодня, сегодня российские кафиры обстреляли Лисичанск Луганской области. Огонь был открыт по жилым кварталам одного из районов около 6:30 из тяжелого вооружения. Добавим, также сегодня в Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела кафиров. Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 35 дней. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.