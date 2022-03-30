Требование России о платежах за газ в рублях нарушает контракты. Официальный представитель правительства Болгарии заявил, что оно не может быть принято. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Позиция Болгарии, также согласованная на европейском уровне, заключается в том, что такое нарушение существующих договоров, в которых четко указано, что платежи должны производиться в Евро или долларах США, не допускается", — сказал представитель. Болгария удовлетворяет более 90% собственных потребностей в газе за счет импорта русского Газпрома. Ее центристское правительство провело в среду совещание, чтобы обсудить, какие меры могут быть приняты при прекращении поставок российского газа, сообщил представитель. Другие члены ЕС также пытаются обеспечить поставки после того, как Москва, недовольная санкциями Запада в связи с ударившим по рублю вторжением в Украину, дала понять, что может прекратить поставки газа, если покупатели не будут платить в рублях. Однако в среду Кремль заявил, что не будет немедленно потребовать оплаты за газ в рублях. Болгария, потребляющая около 3 млрд кубометров газа в год, ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении импорта газа и изучает способы импорта сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы СПГ в Греции и Турции. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.