Лунный календарь стрижек на апрель 2022 поможет выбрать оптимальную дату для похода в парикмахерскую. Некоторые дни совершенно не подходят для стрижек и других манипуляций с волосами – это принесет неприятности, а волосы быстро потеряют форму и здоровье. Когда в апреле не стоит посещать парикмахерскую – читайте в материале ниже. Фазы луны в апреле 2022 года Молодой человек — 1 апреля 09:28 минут и 30 апреля 23:28 минут. Растущий месяц – со 2 по 15 апреля. Полнолуние — 16 апреля 21:55. Нисходящий месяц – с 17 по 29 апреля. Частичное солнечное затмение: 30 апреля в 23:42 минуты.Удачные и неудачные дни для парикмахерской Наиболее благоприятные дни для стрижки в апреле: 12, 14, 22. Наименее благоприятные: 1, 8, 20, 26, 27, 29. Все благоприятные дни для стрижки волос: 2, 11-14, 16, 18, 21, 22. Когда стричься, чтобы волосы быстро росли: 5, 12-14. Благоприятные дни для стрижки, чтобы волосы были крепкими: 16, 18, 21-23, 25. Денежная стрижка для увеличения прибыли: 5, 22, 23. Кардинальное изменение стрижки: 16 апреля. Удачные дни для окрашивания волос: 5, 7, 12, 13, 23-25, 28. Удачные дни для завивки волос: 2, 5, 7, 13, 14, 23-25, 28. Раньше мы писали о том, как можно быстро избавиться от секущихся кончиков в домашних условиях. А также рассказывали о том, какие признаки указывают, что средство для волос вам не подходит. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.