Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Киева почти в 9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ.
Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
«30 марта качество воздуха в столице удовлетворительное на левом берегу и неудовлетворительное на правом. Превышение предельно допустимых концентраций не обнаружено».
При этом. по данным saveecobot, в Украине фиксируется большое количество пожаров. К примеру, пожары фиксируют и в Киевской области, а ветер дует в сторону Киева.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом