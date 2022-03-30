Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Киева почти в 9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ.

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

«30 марта качество воздуха в столице удовлетворительное на левом берегу и неудовлетворительное на правом. Превышение предельно допустимых концентраций не обнаружено».

При этом. по данным saveecobot, в Украине фиксируется большое количество пожаров. К примеру, пожары фиксируют и в Киевской области, а ветер дует в сторону Киева. Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом