В Краматорске Донецкой области впервые в Украине направили в суд обвинительный акт из-за коллаборационизма. Эта статья вступила в силу только 15 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. Правоохранители установили, что 25 марта житель Краматорска записал видео, в котором отрицал российскую агрессию против Украины и публично призвал граждан поддерживать действия агрессора. Он выложил запись на свою страницу в TikTok. "Это первый обвинительный акт, направленный в суд за совершение коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), которая вступила в силу 15 марта 2022 года. За 15 дней ее действия уже зарегистрировано 151 уголовное производство", — говорится в сообщении. Отмечается, что статья позволяет привлекать к ответственности лиц, которые в любой форме сотрудничают с агрессором. За совершение такого преступления грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Напомним, что в поселке Ставище Киевской области был задержан коллаборант, который призвал поддерживать Россию и угрожал взорвать отделение полиции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.