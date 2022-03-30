Украинская делегация на переговорах с Россией надеется, что на конкретику по мирному договору удастся выйти в считанные дни. Документ должен содержать ключевые гарантии безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. "Украина должна получить фундаментальные ключевые гарантии безопасности, чтобы мы не получили еще одну войну. Поэтому я думаю, что мы выйдем на конкретику, на конкретизацию этого договора буквально в считанные дни. И он устроит все страны-гаранты", — отметил он. Напомним, ранее Подоляк рассказал, когда может пройти всеукраинский референдум по мирному договору с Россией. Отметим, сегодня у президента России Владимира Путина заявили, что пока не видят прорывы в переговорах с украинской стороной, но отмечают, что официальный Киев начал формулировать предложения в письменном виде. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.