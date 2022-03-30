Украина подготовила пакет документов для личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Наработки были переданы российской делегации во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время телемарафона. "Наработанный пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения, которые мы передали российской стороне, говоря о том, что в принципе можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет – это вопрос логистичный, потому что россиянам нужно посмотреть наши предложения, дать какой-либо предварительный ответ", — заявил Подоляк. По его словам, ключевым вопросом является договор о гарантиях безопасности. После того как российская сторона рассмотрит все моменты, можно будет говорить о встрече президентов. "Мы считаем, что пакет документов готов. Ключевой — это договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира… Наверное, мы можем выходить на понимание, что в ближайшее время встреча президентов будет. Когда именно сказать невозможно", — отметил. советник главы ОПУ. Напомним, ранее в Офисе президента раскрыли детали проведения референдума по мирному договору между Украиной и Россией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.