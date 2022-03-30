Советник главы Офиса президенту Михаил Подоляк подвел итоги стамбульского раунда переговоров Украины и России. В их числе новые гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter. "Стамбульский итог. Юридические гарантии, обеспечивающие новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство способности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов", — отметил советник главы ОПУ . Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что через считанные дни Украина и Россия выйдут на конкретную риторику по мирному договору. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.