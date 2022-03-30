В апреле православные христиане будут отмечать сразу несколько важных дат, среди них Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье и Пасха.

Православный календарь на апрель 2022:

1 апреля — день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии

2 апреля — день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, Вселенская родительская суббота

3 апреля — день памяти преподобного Иакова

4 апреля — день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского

5 апреля — день памяти преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его

6 апреля — день памяти преподобного Захарии

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

Один из главных двунадесятых праздников, приурочен к дате, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и рассказал ей о скором рождении Иисуса Христа. Издавна этот праздник был одним из самых важных на Руси, а наши предки говорили, что даже птицы не вьют гнезда на Благовещение.

8 апреля — Собор архангела Гавриила

9 апреля — день памяти мученицы Матроны Солунской.

10 апреля — день памяти преподобного Иллариона Нового

11 апреля — день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского

12 апреля — день памяти преподобного Иоанна Лествичника

13 апреля — день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского

14 апреля — день памяти преподобной Марии Египетской

15 апреля — день памяти преподобного Тита, чудотворца

16 апреля — Лазарева суббота, день памяти преподобного Никиты

17 апреля — Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим

Праздник, который означает день, когда Господь вошел в Иерусалим. Отмечается на шестой неделе Великого поста в последнее воскресенье перед Пасхой. С понедельника начинается уже Страстная неделя, посвященная времени, когда Иисус страдал за людей.

18 апреля — Великий понедельник, Перенос мощей святого Иова.

19 апреля — Великий вторник, день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского

20 апреля — Большая среда, день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского

21 апреля — Большой (Чистый) четверг, день памяти Апостолов Иродиона

22 апреля — Великая (Страстная) пятница, день памяти мученика Евпсихия, мученика Дисана

23 апреля — Великая суббота, день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.

24 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресение)

Верующие считают, что именно в этот день произошел переход от смерти к жизни и Господь, воскреснув, избавил людей от многих страданий.

25 апреля — Светлый понедельник, день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского

26 апреля — Светлый вторник, день памяти священномученика Артемона

27 апреля — Светлая среда, день памяти святого Мартина, исповедника, Папы Римского

28 апреля — Светлый четверг, день памяти Апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы и Анастасии, Мучеников Месукевийских — Сухия и жены его, мученика Саввы Готфского, Светлая седмица

29 апреля — Светлая пятница, день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии

30 апреля — Светлая суббота, день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом