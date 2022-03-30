Российский оккупант умышленно отстал от своего строя и сдался в плен ВСУ. Все потому, что боялся, что его убьют свои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ. В сети опубликовали видео, когда пленник связался с родственниками в России. "Мама, все хорошо. Я в Украине, сдал оружие, сдался в плен… Это моя инициатива – сдаться, чтобы свои не убили. Мама, ты знаешь, что здесь происходит? Наши убивают мирных людей", — сказал он. Также он подчеркнул, что находится в хороших условиях, его кормят, но с ним достойно обращаются. К тому же оккупант подтвердил, что россияне уничтожают дома мирного населения, а также те, где есть дети. Кроме того, он просит родственников обратиться к его военному руководству для организации обмена пленными. Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила разговор кафиров с женой. Также мы писали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!