В Чугуевском районе вчера, 29 марта, в результате наезда автомобилем на мину погибли 2 мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова. Отмечается, что инцидент произошел из-за наезда автомобилей, в которых двигались семьи на мины или не обезвреженные боеприпасы. Сообщается, что двое мужчин погибли, еще пять человек, в том числе 6-месячный ребенок, получили ранения. "Призываю всех, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться к только что освобожденным населенным пунктам! Ни в коем случае не двигайтесь в перекрытых направлениях или на которых только что закончились боевые действия! по дорогам, ни по обходным путям!",- написал Болвинов. Ранее мы сообщали, что русские войска обстреляли Чугуев, у аэродрома мощные взрывы. Также мы писали, что в Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!