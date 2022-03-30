В приложении «Дія» с сегодняшнего дня можно подать заявку о поврежденном жилье в результате войны России против Украины.
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, далее должна пройти оценка имущества и определение правительством компенсации.
В Украине запустили социальную инициативу «Прихисток» — проект по размещению украинцев, которые в результате стали внутренне перемещенными лицами.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным вкладом, чтобы мы могли бороться на информационном фронте и выиграть войну.