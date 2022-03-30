Украинские бойцы показали российскую тяжелую транспортно-заряжающую машину из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», брошенную оккупантами в поле.

Фото поделилась 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр».

«Хваленые «Солнцепеки», которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях. На фото – российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Она должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами. Но в колонне, которую разбили холодноярцы, была всего одна машина из всего комплекса», — говорится в сообщении.

Известно, что колонна шла на село в Харьковской области и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, «Солнцепек» развернули, чтобы возвращаться на нем в сторону российской границы, но в тылу их уже ждали ВСУ.