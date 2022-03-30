С начала войны Россия уже потеряла свыше 17 тысяч солдат, тысячи машин, сотни самолетов/вертолетов.
Цифры озвучивают в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:
личного состава около 17 300 человек,
танков ‒ 605 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,
артиллерийских систем – 305 ед,
РСЗО — 96 ед,
средства ПВО — 54 ед,
самолетов – 131 ед,
вертолетов – 131 ед,
автомобильной техники — 1184 ед,
корабли/катера — 7 ед,
цистерн с ГСМ — 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.
Специальная техника – 21.
Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным вкладом, чтобы мы могли бороться на информационном фронте и выиграть войну.
В приложении «Дія» с сегодняшнего дня можно подать заявку о поврежденном жилье в результате войны России против Украины.