С начала войны Россия уже потеряла свыше 17 тысяч солдат, тысячи машин, сотни самолетов/вертолетов.

Цифры озвучивают в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:

личного состава около 17 300 человек,

танков ‒ 605 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,

артиллерийских систем – 305 ед,

РСЗО — 96 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов – 131 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники — 1184 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.

Специальная техника – ​​21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4. Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным вкладом, чтобы мы могли бороться на информационном фронте и выиграть войну.

В приложении «Дія» с сегодняшнего дня можно подать заявку о поврежденном жилье в результате войны России против Украины.