Российские оккупанты продолжают полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. При этом противник несет значительные потери и, вероятно, временно отказался от захвата Киева. Одновременно с этим идет сосредоточение усилий на проведении наступательной операции на востоке.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что россияне наращивают систему материально-технического и тылового обеспечения войск в Донецком и Таврическом направлениях.

В связи с необходимостью комплектования подразделений вооруженных сил РФ, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых добровольцев.

На Волынском направлении перемещение тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах республики Беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы с республикой Беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта Укрытие и зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

На Северском направлении. Противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова.

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с РФ.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии по другим направлениям. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы.

На Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобугском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

В Генеральном штабе также добавили, что вчера в российском городе Белгород, в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация:

«Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй Мировой Войны. Только вчера Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный состав которых Россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС».Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом

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