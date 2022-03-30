Мэр Ирпеня Александр Маркушин назвал приблизительное количество погибших в освобожденном украинскими войсками городе на Киевщине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UA вместе. Глава города предположил, что количество жертв измеряется сотнями. Сейчас завалы разрушенных построек в Ирпене еще не начинали разбирать. "Я думаю, примерно 200-300 человек погибли. Многие под завалами погибли. А для этого нужно время. 50% города разрушены, а завалы никто не разбирал, а там 100% есть люди", – заявил Маркушин. Украинские войска освободили Ирпень от оккупантов 28 марта. Пока власти не рекомендуют возвращаться в город, которому президент Зеленский присвоил звание героя. Мэр также рассказал ужасные подробности военных преступлений захватчиков. Они убивали всех, кто был им не по душе. "Люди, которые им не нравились – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто замучили в асфальт. На это было страшно смотреть", – добавил Маркушин. . К слову, российские кафиры обстреляли эвакуационный автобус в Луганской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.