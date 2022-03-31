Активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти. По заявлению организации, была попытка остановить финансирование российского вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. На байдарках и надувных лодках активисты встали между нефтяными танкерами Seaoath и Pertamina Prime недалеко от Фредериксхавна Дания, препятствуя перекачке нефти с корабля на корабль. По данным Greenpeace и Refinitiv, судно Seaoath прибыло из России со 100 тысяч тонн сырой нефти марки Urals и пыталось переправить нефть на более крупный танкер Pertamina Prime. Трейдер Trafigura подтвердил, что они зафрахтовали танкер Seaoath. Европейский союз и его союзники ввели серьезные санкции против России, включая замораживание активов центрального банка. В то время как Соединенные Штаты и Великобритания сделали шаги по запрету импорта российской нефти, ЕС, в значительной степени зависящий от российских энергоносителей, не ввел санкции в отношении российской нефти и природного газа. Гринпис заявил, что отследил 299 танкеров с нефтью и газом из России с начала вторжения Кремля в Украину 24 февраля. Из них 132 направлялись в Европу. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.